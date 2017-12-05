ABD'nin İsrail Büyükelçiliği nerede?

05.12.2017 13:14:47

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma ihtimali tüm Ortadoğu'yu hareketlendirdi. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın yer aldığı ve İsrail işgali altında bulunan Kudüs ile ilgili böyle bir kararın alınma ihtimali ise başta Filistin ve Türkiye olmak üzere birçok noktada tepki ile karşılandı.



Peki ABD'nin Kudüs'e taşımak istediği Büyükelçiliği nerede ve Büyükelçilik neden Kudüs'e taşınamaz?



İSRAİL'İN FİİLİ BAŞKENTİ: TEL AVİV

1967 savaşının ardından Doğu Kudüs'ü işgal eden İsrail, Kudüs'ün tamamını başkenti olarak görüyor. Ancak Kudüs, Filistinliler tarafından başkent kabul ediliyor. Fiili olarak ise kritik konumdaki Kudüs, iki ülkenin de başkenti konumunda değil.



Filistin'deki yönetim Ramallah'ta İsrail'deki yönetim ise Tel Aviv'de hükümet ediyor.



ABD BAŞKANLARI BU KARARDAN KAÇINDI

ABD Kongresi 1995 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan bir yasa kabul etmiş ancak o tarihten bu yana gelen başkanların tamamı, dış politikadaki yetkilerini kullanarak elçiliği Tel Aviv'de tutmuş ve kentin statüsüyle ilgili yürütülen müzakerelere destek vermişti.