ABD'nin 'insansız uçak' projesinde yeni gelişme

ABD'li havacılık şirketi Kratos XQ-58A Valkyrie drone'unun drone programı ile yeni bir dönüm noktasına ulaştığını açıkladı. Şirket, Valkyrie'nin en önemli dronlarından biri olarak daha hızlı, daha güçlü ve daha iyi hale geldiğini belirtti.

Şirketin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yuma Proving Ground'da gerçekleştirilen test uçuşu, platformun daha önce onaylanmış (önceki hükümet menzil sınırlamalarına dayanarak) ve kanıtlanmış olduğundan daha uzun, daha yüksek, daha ağır biçimde uzun menzilde uçarak XQ-58A'nın genişletilmiş yeteneklerini kanıtladı.”

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Uçuş, hükümetçe belirlenen menzillerden daha uzaktaki menzil ve operasyonel görevler için yedekli telsizler/iletişim paketleri ile şifreli olarak gerçekleştirildi. Son test noktası için uçak, simüle edilmiş bir iletişim kaybı senaryosuna göre iniş alanına ulaştı.”

ABD'NİN İNSANSIZ UÇAĞI

Gelişmiş insansız hava aracı Valkyrie ile ilgili şirket tarafından yayınlanan görüntüler, Valkyrie'nin bir üçlü paraşütle havada asılı halde yavaşça yere iniş yaptığı görülüyor.

Henüz hayata geçmiş olmasa da, gelecekte pilotlar Valkyrie gibi insansız uçaklarla birlikte uçabilir, tehlikeli alanlardan uzak durabilir ve bunun yerine karmaşık görevleri üstlenmek için insansız araçlar gönderebilir.

Şirket, “Bu uçuş testi, Kratos'un AFRL'nin Otonom İşbirliği Etkinleştirme Teknolojileri (ACET) portföyünü desteklemesinde önemli bir kilometre taşıydı. ACET, İşbirliğine Dayalı Savaş Uçağı (CCA) gibi Otonom İşbirliği Platformları (ACP) geliştirmeye odaklanmıştır. Bu uçuşta kanıtlanmış gelişmiş yetenekler, XQ-58'i gelecekteki ACP deneylerine hazır hale getiriyor” açıklamasında bulundu.

SERİ ÜRETİM İÇİN KARAR SÜRECİ

"Block 2 Kratos Valkyrie üretim uçağı, daha önce hiç olmadığı kadar uzun, daha yüksek bir görev ağırlığında ve daha uzun bir menzilde uçarak genişletilmiş yetenekler sergiledi ve bu uçuş, AFRL otonom işbirliğine dayalı teknolojiler portföyünün önemli bir kilometre taşını gerçekleştirdi. Basitçe ifade etmek gerekirse, Kratos'un taktik insansız hava araçları olgunlaşmaya ve ilerlemeye devam ediyor. Gelecek yıl ilk Valkyrie 12 aşamalı üretimini tamamlama yolunda ilerliyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içinde üç yeni müşteri fırsatımızla kesin boyutlar da dahil olmak üzere bir sonraki aşamada Valkyrie seri üretim çalışmasına karar verme sürecindeyiz."

Savunma teknolojileri yazarı Caleb Larson, National Interest