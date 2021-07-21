ABD'nin Florida eyaletinde polis, araba hırsızlarını kovalıyor...
ABD'de polisin araba hırsızlarını kovaladığı anlara ait yeni görüntüler basına servis edildi.
ABD'de polisin araba hırsızlarını kovaladığı anlara ait yeni görüntüler basına servis edildi.
Türkiye'nin ilk lisanslı Antep fıstığı deposu
Bakan Varank, Antep fıstığının değerine değer kattıklarını belirterek, 'Ülkemizin ilk lisanslı deposunu Gaziantep'e kazandırdık. Bölgesel kalkınmaya örnek projemiz ile fıstık elektronik ortamda alınıp satılacak.' ifadesini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Antep fıstığının değerine değer kattıklarını kaydeden Varank, 'Ülkemizin ilk lisanslı deposunu Gaziantep'e kazandırdık. Bölgesel kalkınmaya örnek projemiz ile fıstık elektronik ortamda alınıp satılacak.' bilgisini paylaştı.