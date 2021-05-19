ABD'nin Detroit eyaletinde Filistin için büyük destek yürüyüşü

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, 'Filistin'e özgürlük', 'Gazze'ye özgürlük', 'İsrail terör devleti' ve 'Hemen şimdi adalet istiyoruz' şeklinde sloganlar atarak seslerini bir kez daha kamuoyuna duyurmaya çalıştı. Filistin'de hayatını kaybeden çocukların isimlerinin tek tek okunduğu gösteride, sembolik olarak Filistin bayraklarına sarılı tabutlar getirildi ve İsrail'in saldırılarında her gün çok sayıda yeni masum sivilin hayatını kaybettiği anlatıldı. Konuşmalarda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'a da tepkil gösterildi. İsrail'e koşulsuz destek verdiği gerekçesiyle eleştirilen Biden yönetimine, göstericiler tarafından, 'İsrail'e askeri yardımlara son ver.' çağrısı yapıldı.