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ABD medyası: Kabil'deki patlamada en az 3 ABD askeri yaralandı

Amerikan medyasına açıklamada bulunan ABD'li yetkililer, bombalı saldırı sonucu meydana geldiği ileri sürülen patlamalarda en az 3 ABD askerinin yaralandığını bildirdi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, bu sayının artabileceğine işaret etti. Konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ise 'Abbey Kapısı yakınlarındaki patlamanın, birçok ABD'li (asker) ve sivil zayiatla sonuçlanan karmaşık bir saldırının sonucu olduğunu teyit ediyoruz. Ayrıca Abbey Kapısına kısa mesafedeki Baron Hotel'in yakınında da en az bir patlama daha doğrulayabiliriz. Güncel bilgiler vermeye devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.

2021-08-26 19:22:29
Türkiye'de eğitim alan yabancı öğrenciler Bozkurt'ta yaraların sarılmasına destek veriyor

Türkiye'de eğitim alan yabancı öğrenciler Bozkurt'ta yaraların sarılmasına destek veriyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası yaraların sarılmasına, Türkiye'de eğitim alan yabancı öğrenciler de destek veriyor.
Sevdiği kadını vermeyince babasının aracını yaktı

Sevdiği kadını vermeyince babasının aracını yaktı

Olay, 21 Ağustos Cumartesi saat 03.30 sıralarında İstanbul Sultangazi 2547. Sokak üzerinde meydana geldi. Ali E.'ye ait park halindeki otomobil yakıldı. Yangın çevredekiler tarafından söndürülürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kamera kayıtları incelenerek şüphelilerin kimliklerini belirlendi. Görüntülerde 3 kişinin aracı ateşe verdikten sonra kaçtıkları yer alıyor. Adresleri de belirlenen Okan E. (19), Murat K. (18) ve R.E. (17) gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada, Okan E.'nin sevdiği kadın olan Sinem E.'nin başkasıyla evlendirilmek istendiğini öğrenince buna sinirlenen Okan E.'nin arkadaşlarıyla birlikte Sinem E.'nin babası Ali E.'ye ait otomobili yaktığının belirlendiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bağcılar'da otomobil kullanan çocuk kamerada

Bağcılar'da otomobil kullanan çocuk kamerada

Bağcılar Güneşli İnönü Caddesi'nden Ateştuğla istikametine doğru ilerleyen 34 BHK 101 plakalı otomobili kullanan 8 ila 10 yaşlarındaki çocuk, trafikte tehlike saçtı. Çocuğun arabanın direksiyonunda olduğu anlar başka otomobilde bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde otomobilin ön yolcu koltuğunda çocuğun ebeveyninin de olduğu görülüyor.BABAYA 2 BİN 698 LİRA PARA CEZASIGörüntüler üzerine harekete geçen polis, araç sahibi A.K.'yi gözaltına aldı. 9 yaşındaki oğlu A.K.'nin küçüklüğünden beri arabalara çok meraklı olduğunu belirten babaya 2 bin 698 lira para cezası kesildi. Hakkında adli işlem de başlatılan baba savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine 'Derman' geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerine 'Derman' geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları karşılamak amacıyla 65 adet Derman 8X8 zırhlı lojistik destek aracı envantere katılacak
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