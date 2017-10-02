ABD'li ünlü şarkıcı yaşamını yitirdi

03.10.2017 00:22:15

Petty kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ünlü ABD'li müzisyen Tom Petty, Kaliforniya'daki evinde baygın halde bulundunmuştu. 66 yaşındaki Petty'nin kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.

​Petty'nin evine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak Petty'yi en yakın hastaneye kaldırdılar ve yoğun bakıma aldılar.

Petty'nin hemen yaşam destek ünitesine bağlandığı, fakat beyin fonksiyonlarında bir hareket olmadığı görülünce yaşam destek ünitesinden alındığı belirtildi.