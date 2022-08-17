ABD’li ünlü rapçi Ankaralı Namık’ın şarkısıyla dans etti

Bodrum’un Gözde Projesi Velux Yalıkavak Muhteşem Bir Gecede Görücüye Çıktı

Bodrum’da, 18 rezidans ve 65 özel villadan oluşan Velux Yalıkavak’ınproje lansmanı görkemli bir gecede gerçekleşti. Cemiyet hayatından yoğun katılımın olduğu etkinlikte, ünlü Piyanist Kerem Görsev orkestrasıyla sahne alarak misafirlere gün batımında keyifli bir dinleti sundu.