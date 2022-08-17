ABD’li ünlü rapçi Ankaralı Namık’ın şarkısıyla dans etti
Dünyaca ünlü Amerikalı rapçi Jksola, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı dans videosu ile Türkiye'nin gündemine oturdu. Jksola, Ankaralı Namık’ın Kapıcı İzzet’iyle çoştu.
Ünlü rapçi Jskola, Ankaralı Namık'ın Kapıcı İzzet şarkısını açarak çocuğu ile birlikte dans etti.
Türkiye'den yoğun ilgi
Jksola'nın dans videosu, milyonlarca kişi tarafından izlenirken yorumlarda çok sayıda Türk kullanıcı gözüktü.
Sosyal medyada viral oldu
Hip Hop dansı ve Türk çiftetellisi ile coşan ünlü rapçinin videosu, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.