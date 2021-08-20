ABD Kongre binası yakınında şüpheli araç alarmı
ABD Kongre binası yakınında içinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen bir kamyonet Kongre polisini alarma geçirirken, etrafta bulunan binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.
ABD Kongre binası yakınında içinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen bir kamyonet Kongre polisini alarma geçirirken, etrafta bulunan binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.
Takside gasp dehşeti
Üsküdar'da Turgut Gültaş'ın aracına yaklaşık 1 ay önce Özbekistan uyruklu Ollayor Allanazarov müşteri gibi bindi. Gültaş, müşterisini Ümraniye'ye götürdü. Burada bıçak çıkararak Gültaş'ın boğazına dayayan Allanazarov parasını istedi. Bu sırada arbede yaşandı. Allanazarov, taksicinin 550 lirasını ve cep telefonunu alarak kaçmaya başladı. Ancak Allanazarov kaçarken çantasını düşürdü. Taksici Turgut Gültaş'ın şikayeti üzerine polis harekete geçti. Çantadaki cep telefonu incelenerek Ollayor Allanazarov tespit edildi. Taksicinin teşhis ettiği saldırganın evine giden polis, Allanazarov'u bulamadı. Polis, eşiyle konuştuğu sırada Allanazarov aradı. Polis, eşiyle buluşmak için Üsküdar metro istasyonuna giden Ollayor Allanazarov gözaltına aldı. Ollayor Allanazarov sevkedildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bodyguard yumruğu komaya soktu
Güvenlik kamerasına yansıyan olay, geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde meydana geldi. Murat K. Taksim'de bir gece kulübünün güvenlik görevlisi Fırat İ. tartıştı. Çalışanlar tarafından dışarıya çıkartılan müşteri, güvenlik görevlisi ile tartışmaya dışarıda da devam etti. Fırat İ. sokakta Murat K.'ya yumruk atmaya başladı. Yumruk darbelerini alan kişi yere düşerek kafası çarptı. Kafatası kemiği kırılan Murat K. ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Murat K.'nın komada olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan gece kulübü güvenlik görevlisi ise çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
120 bin liralık ziynet eşyası çalıp su dolu sürahi bıraktılar
Üsküdar'da girdikleri daireden yaklaşık 120 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 hırsız kayıplara karıştı. Daireden çıkarken çaldıkları ziynet eşyalarının takı kutularının yanına su dolu sürahi bırakan hırsızlar binaya giriş ve çıkış anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçen Pazartesi günü öğle saatlerinde Acıbadem Mahallesi'nde meydana geldi. Biri kadın iki kişi, önce 4 katlı binanın giriş kapısını kartla açmaya çalıştı. Kapıyı açmakta başarısız olan ikili, bir süre bekledikten sonra binadan çöp atmak için bir kişinin çıkmasını fırsat bilerek açılan kapıdan içeriye girdi. Binaya girdikten sonra kapıları tek tek kontrol eden 2 kişi, 3. katta bulunan dairenin kapı kilidini kırdı. İçeri giren hırsızlar, Şebnem Güzel ve ailesine ait ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.