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ABD Elçiliği'nden FETÖ tutuklamalarına ilişkin yeni açıklama! 'Rahatsısız'

ABD Elçiliği'nden FETÖ tutuklamalarına ilişkin yeni açıklama! 'Rahatsısız'

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği bir çalışanının tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 'Çalışanların tutuklanmasından rahatsızız' denildi.

ABD Elçiliği'nden FETÖ tutuklamalarına ilişkin yeni açıklama! 'Rahatsısız'
05.10.2017 12:27:49

17-25 Aralık 2013 öncesi FETÖ şüphelisi polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi M.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 17-25 Aralık 2013 öncesi meslekten ihraç edilen firari eski savcı Zekeriya Öz ve FETÖ şüphelisi eski polis müdürleriyle de irtibatlı olduğu tespit edilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi M.T, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

"RAHATSIZIZ"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği bir çalışanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Çalışanların tutuklanmasından rahatsızız" denildi.

Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Amerikan hükümeti, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli bir yerel çalışanın 4 Ekim tarihinde tutuklanmasından ve Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır. "

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