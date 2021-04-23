ABD Dışişleri: Türkiye ile anlaşmazlıklar olduğunda üstünü örtmeyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın günlük basın toplantısında Bakanlık Sözcüsü Ned Price’a Türkiye sorusu yöneltildi. Toplantıda Başkan Joe Biden’ın 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıması durumunda bunun Türkiye’yle zaten gergin olan ilişkileri nereye taşıyacağı soruldu.

Price yanıtında 1915 olayları konusunda yorum yapmadı. Türkiye'nin uzun zamandır değerli bir NATO müttefiki olduğunu belirten sözcü “Ankara ile ortak çıkarlarımız var. Bunlara terörle mücadele, Suriye'deki çatışmaları sonlandırma, bölgedeki kötü etkileri uzaklaştırma da dahil. Bu işbirliğini ortak önceliklerimiz üzerinden sürdürmeye çalışıyoruz, çünkü daha önce de söylediğim gibi Türkiye bir müttefik. Tabii ki anlaşmazlıklarımız var, ancak müttefikler gibi diyalog halindeyiz” dedi.

Türkiye'yle diyaloğun ne hakkında olduğu sorulduğunda sözcü Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Brüksel'de bir araya geldiğini hatırlattı. “Brüksel'e ilk seyahatimizde ikili görüşme fırsatı buldular” diyen Price bu diyaloğun güvenlik, terör ve terörle mücadele gibi iki ülke arasındaki karşılıklı ortak çıkar ilişkisinin sonucu olduğunu söyledi.

Sözcü Price, Dışişleri Bakanı Blinken'in Türkiye'yle ilişkileri ve ortak çıkarları yansıtan şekilde temas yürüttüğünü ve Türkiye'yle yaşanan anlaşmazlık konularını dile getirmekten de çekinmediğini söyledi.

S-400 ve insan hakları konularının bu anlaşmazlıklar arasında olduğunu belirten Price, “Bunları dile getirmekten çekinmeyeceğiz. Bunların her ikisini de dost ve müttefik olarak aynı anda yapabileceğimizi biliyoruz” diye konuştu. Price, “Anlaşmazlıklar olduğunda bunları gündeme getiririz ve tartışırız, bunların üstünü örtmeyiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ikinci gününde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yüz yüze görüşmüştü.

VOA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.