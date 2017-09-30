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ABD Dışişleri'nden Kuzey Kore açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kore Yarımadası'ndaki gerilimin düşürülmesi için çağrıda bulundu.

ABD Dışişleri'nden Kuzey Kore açıklaması
01.10.2017 00:26:46

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kore Yarımadası'ndaki gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunarak, Kuzey Kore'nin füze denemelerine son vermesinin zorunluluk olduğunu söyledi.

Pekin'i ziyaret eden Tillerson, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in de Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programından derin endişe duyduğuna inandığını dile getirdi.

Çin'in Pyongyang yönetimini, nükleer programına son vermesine ilişkin müzakerelere yeniden başlamaya ikna etmek için çok çalıştığını ifade eden Tillerson, "derhal yapılması gerekenin gerilimin azaltılması" olduğunu bildirdi.

Tillerson, Kuzey Kore'nin füze denemelerine son vermesinin gerilimi bir hayli azaltacağını vurgulayarak ABD'nin Kuzey Kore'yi nükleer bir güç olarak kabul etmeyeceğini, ancak aynı zamanda Kim rejimini devirme niyetinde olmadığını yineledi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, görüşmede Başkan Donald Trump'ın iyi dileklerini Şi'ye sundu ve Cumhuriyetçi liderin Çin ziyaretini çok önemsediğini ifade etti.

Ülkesinin Çin ile diyaloğu geliştirmek, karşılıklı güveni artırmak, iletişimini güçlendirmek, her alanda işbirliğini derinleştirmek istediğini belirten Tillerson, "ABD, uluslararası ve bölgesel alanlarda karşılaşılan sorunlara Çin ile ortak cevap vermeyi arzu ediyor." diye konuştu.

"İŞBİRLİĞİ TARAFLAR İÇİN TEK DOĞRU SEÇENEK"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de ABD ve Çin'in ortak çıkarlarının, ayrıştıkları konulardan daha fazla olduğunu belirterek, işbirliğinin taraflar için "tek doğru seçenek" olduğunu söyledi.

Tillerson'u Tiananmen Meydanı'ndaki Büyük Halk Salonu'nda kabul eden Şi de Trump'ın kasım ayında yapacağı Çin ziyaretine büyük önem verdiklerini ve Cumhuriyetçi lider ile iki ülke ilişkilerini görüşmeyi önemsediklerini ifade etti.

Tarafların çalışma gruplarının, liderlerin fikir birliğine vardığı şekilde karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkesi çerçevesinde çalışması gerektiğine vurgu yapan Şi, dünyanın iki büyük ekonomisinin işbirliği ve iletişimini sürdürmesinin, hem iki ülkenin hem de diğer ülkelerin yararına olduğuna işaret etti.

Şi, "Çin ve ABD, ikili, bölgesel ve küresel alanlarda işbirliği yapmalı, işbirliği alanlarını artırmalı ve genişletmeli, önemli uluslararası konularda iletişim ve işbirliği kurmalı. İki ülke, karşılıklı çıkar ve endişelerine saygı temelinde, taraflar arasındaki ayrı düşülen ve hassasiyeti bulunan konuları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeli." ifadesini kullandı.


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