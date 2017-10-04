ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 'moron' açıklaması

04.10.2017 23:47:09

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Başkan Donald Trump hakkında "moron" dediği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Asla öyle birşey söylemedi." dedi.

Nauert, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Amerikan NBC kanalında bugün yer alan programda, Tillerson'ın Trump için "moron" ifadesini kullandığı iddiasının sorulması üzerine konuşan Heather Nauert, iddiaları reddetti.

"BAKAN BU KELİMEYİ KULLANMAZ"

Sözcü Nauert, "Bakan (Tillerson) öyle bir dil kullanmaz. Tillerson, ABD Başkanı hakkında konuşurken öyle bir dil kullanmaz. O bu kelimeyi kimse için kullanmaz. Asla öyle birşey söylemedi." diye konuştu.

TILLERSON'UN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

Rex Tillerson da bugün düzenlediği basın toplantısında bu yönde bir soru sorulması üzerine, "Benim geldiğim yerde böyle değersiz şeylerle uğraşmayız. Yönetimi bölme amacı güden bu tür çabaların bir parçası olmayacağım." açıklamasını yapmıştı.

Başkan Trump ise konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NBC News, Bakan Tillerson ve Başkan Yardımcısı Pence tarafından tamamen yalanlandı. Bu yalan bir haber. Amerika'dan özür dilemeliler." ifadelerini kullanmıştı.