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ABD'den vatandaşlarına ''Türkiye'' uyarısı: Seyahat etmeyin!

ABD, koronavirüs salgını nedeniyle seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesini güncelledi.

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22.04.2021 16:11:25
ABD'den vatandaşlarına ''Türkiye'' uyarısı: Seyahat etmeyin!

ABD Dışişleri Bakanlığı bu hafta "Seviye Dört: Seyahat Etmeyin" tavsiye listesine 116 ülke daha ekledi.

Listede Türkiye, Finlandiya, Mısır, Belçika, İtalya, İsveç, İsviçre ve İspanya yer alıyor.

Çin ve Japonya gibi bazı ülkeler "Seviye Üç: Seyahati Yeniden Değerlendirin" listesinde bulunuyor.

Daha önce üçüncü seviye listesinde yer alan Türkiye, "seyahat edilmemesi'' gereken ülkeler arasına eklendi.

KARAR TAVSİYE NİTELİĞİNDE

Yapılan açıklamada, kararın bazı ülkelerdeki mevcut sağlık durumlarının yeniden değerlendirilmesi anlamına gelmediği belirtildi.

Ayrıca, söz konusu kararların öneri niteliğinde olduğu ve Amerikalıların seyahatlerinin engellenmediği bildirildi.

Çoğu Amerikalının, halihazırda koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Avrupa'nın birçok bölgesine seyahat etmesi yasaklanmıştı.

"ULUSLARARASI SEYAHATİ AÇMAK İÇİN YOL HARİTASI BULUNMALI"

Washington, son dönemde Avrupa, Çin, Brezilya, İran ve Güney Afrika'da bulunan ve ABD vatandaşı olmayanların ülkeye girişini kısıtlamıştı.

ABD'nin hava yolu ticari birliği "Airlines for America" CEO'su Nick Calio, ABD Senatosu'ndaki panelde yaptığı açıklamada, siyasetçilerin uluslararası seyahati yeniden açmak için yol haritası bulması gerektiğini söyledi.

'ABD İÇİ SEYAHATLERDEN KAÇININ' UYARISI

Bu ayın başlarında ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), koronavirüs aşısının iki dozunu da yaptırmış kişilerin ülke içinde güvenle seyahat edebileceğini duyurmuştu.

Ancak, CDC Direktörü Rochelle Walensky, ABD genelindeki yüksek vakalar nedeniyle Amerikalıları seyahat etmemeleri yönünde uyarmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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