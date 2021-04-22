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ABD'den Suudi Arabistan'a silah satışı kısıtlaması

ABD Temsilciler Meclisi, Cemal Kaşıkçı'nın ölümü nedeniyle ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satmasını sınırlandıran bir yasa tasarısını kabul etti.

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22.04.2021 08:25:50
ABD'den Suudi Arabistan'a silah satışı kısıtlaması

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 350 vekil 'evet' oyu kullanırken, sadece 71 vekil tasarıya 'hayır' dedi.

'2021 Suudi Muhaliflerini Koruma Yasası' başlıklı tasarı, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi üzerine ABD yönetiminin Riyad'a silah satışlarının sınırlandırılmasını öngörüyor.

Tasarı, aynı zamanda, yönetimin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gelişmeler hususunda düzenli olarak Kongre'yi bilgilendirmesini de amaçlıyor.

Tasarının yasalaşması için önce Senato'da da kabul edilmesi ve daha sonra Başkan Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD istihbaratı, Kaşıkçı cinayetinden aylar sonra hazırlanan, ancak Donald Trump yönetiminin kamuoyuna açıklanmasına izin vermediği Kaşıkçı raporunu şubat ayında açıklamıştı. Raporda, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın onayıyla Kaşıkçı'nın öldürüldüğü sonucuna ulaşıldığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Biden, şubat ayı başında, ülkesinin Yemen işgalinde Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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