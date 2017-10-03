ABD'den Rusya'ya 'Ümerov' tepkisi

03.10.2017 19:16:16

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı İlmi Ümerov'a Rus mahkemesince 2 yıl hapis cezası verilmesini kınadığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Ümerov'a verilen hapis cezasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Nauert, açıklamasında, "ABD, Rus işgali altındaki Kırım'da Kırımlı Tatar lideri İlmi Ümerov'a 27 Eylül'de 2 yıl hapis cezası verilmesinden derin bir şekilde rahatsızdır." ifadesini kullandı.

Ümerov'un "Rusya'nın Kırım'ı ilhak etme girişimine karşı olduğu için" cezalandırıldığı savunulan açıklamada, KTMM Başkan Yardımcısına savcının istediğinden daha fazla ceza verildiği de belirtildi.

"Rus işgal yetkililerine Ümerov'u hemen serbest bırakmaları ve cezasını iptal etmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, bir kez daha Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğu vurgulandı.

KTMM Başkan Yardımcısı Ümerov, "Rusya'nın toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik çağrılar ve eylemlerde bulunmak" suçlamasıyla Akmescit'te yargılandığı Rus mahkemesi tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.