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ABD’den dünyadaki ülkelerin yüzde 80'i için 'seyahat etmeyin' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle, dünyadaki ülkelerin yüzde 80'i için 'seyahat etmeyin' anlamına gelen 4’üncü seviye seyahat uyarısı yayımlayacaklarını açıkladı.

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20.04.2021 03:17:39
ABD’den dünyadaki ülkelerin yüzde 80'i için 'seyahat etmeyin' uyarısı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgının seyahat eden kişilere "eşi benzeri görülmemiş riskler" teşkil ettiği vurgulanarak, "Bu riskler ışığında, Dışişleri Bakanlığı ABD vatandaşlarına yurt dışı seyahatlerini gözden geçirmelerini şiddetle önermektedir" ifadesine yer verildi.

4. seviye "seyahat etmeyin" uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığının bu haftadan başlayarak, ülkelere olan seyahat uyarılarını güncelleyeceğine işaret edilen açıklamada, "Bu güncellemeler sonucunda, dünyadaki ülkelerin yüzde 80'ine tekabül eden birçok ülkeye 4. Seviye:Seyahat Etmeyin uyarısı verilecektir" bilgisi paylaşıldı.

Halihazırda aralarında Çad, Kosova, Kenya, Brezilya, Arjantin, Haiti gibi ülkelerin bulunduğu 34 ülke, ABD'nin 4. Seviye seyahat uyarısı verdiği ülkeler arasında yer alıyor.

Ayrıca ABD Şengen ülkeleri, İngiltere, Çin, Brezilya, İran ve Güney Afrika'dan gelen ve Amerikan vatandaşı olmayan kişilerin de ülkeye girişini yasaklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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