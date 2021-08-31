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ABD’deki orman yangınlarında ‘Alev Hortumu’ görüntülendi

ABD’nin California eyaletinde şiddetli rüzgar, düşük nem oranı ve yüksek sıcaklığın etkisiyle devam eden orman yangınlarında nadir rastlanan ‘Alev Hortumu’ görüldü. California İtfaiyesi tarafından paylaşılan görüntülerde şiddetli rüzgarın etkisiyle açık alanda Alev Hortumu oluştu. Şiddetli rüzgar, düşük nem oranı ve mevsim normalleri üstündeki yüksek sıcaklık sebebiyle hızla büyüyen ve söndürülemeyen orman yangınlarında bu yıl 1.66 milyon dönüm alanın yandığı açıklandı. Yetkililer El Dorado ve Riverside bölgelerinde yeni orman yangınlarının başladığını ve bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapıldığını ifade etti.

2021-08-31 18:48:50
Gelin Ve Damat Düğüne Bisiklet İle Geldi

Gelin Ve Damat Düğüne Bisiklet İle Geldi

Bisiklet İnisiyatifi İzmir üyeleri Aysu ve Mustafa çifti araba konvoyu yerine bisikleti seçti.
Yüzlerce Bisikletli 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutladı

Yüzlerce Bisikletli 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutladı

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı için bir araya gelen bisikletliler güzel görüntüler oluşturdu.
Selde hurdaya dönen araçlar

Selde hurdaya dönen araçlar

Selde hurdaya dönen araçlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyorKastamonu'da 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yüzlerce araç hasar gördü.
Uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Denizli'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 19’u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik yaklaşık 1 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin kaldıkları adresleri belirleyen polis, dün, eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 200 polisin 25 adrese yaptığı baskınlarda, 21 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde, 6 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda, çelik kasadaki torbalar içerisinde 200 bin TL, yastık içerisine gizlenmiş 70 bin TL ile çok sayıda altın ve bileziğe el konuldu. Evin önünde bulunan bir ağacın kovuğunda da bir miktar bonzai ile 2 hassas terazi ele geçti. Ev etrafında çok sayıda güvenlik kamerası ile şüphelilerin çevre kontrolü sağladıkları belirlendi.
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