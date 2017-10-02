ABD'de silahlı saldırı: 20 ölü, 100 yaralı

02.10.2017 11:53:27

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ABD'nin Las Vegas kentinde konsere yapılan saldırıda ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiği, yaralı sayısının ise en az 100 olduğu açıklandı.ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde, "Route 91 Harvest Country Music" müzik festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı artıyor. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiği ve en az 100 kişinin yaralandığı belirtildi.Öte yandan, bir şüphelinin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Saldırıyı düzenleyen başka saldırgan olup olmadığı ise araştırılıyor.