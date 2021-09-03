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ABD'de polis, selde mahsur kalanları böyle kurtardı

ABD'nin doğu kıyılarında etkili İda Kasırgası sebebiyle New York kentinin Manhattan bölgesinde selde mahsur kalan sürücünün kurtarılma anları polis kamerasına yansıdı. Central Park’ta bulunan köprünün altında sele yakalan sürücü, şehir merkezinde zor anlar yaşadı. ABD’nin doğu kıyısını etkisi altına alan İda Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükselirken, selde mahsur kalan ABD’lilere New York itfaiyesi ve polisi yardımcı oldu. New York şehir merkezi Manhattan’da Central Park’ta sel nedeniyle mahsur kalan bir sürücünün kurtarılma anları polisin güvenlik kamerasına yansıdı.

2021-09-03 16:42:09
Nuh'un Gemisi'ni araştırırken rahatsızlanarak ölen İtalyan araştırmacı, vasiyeti üzerine Ağrı'da defnedildi

Nuh'un Gemisi'ni araştırırken rahatsızlanarak ölen İtalyan araştırmacı, vasiyeti üzerine Ağrı'da defnedildi

Ağrı'da 35 yıldır Nuh'un Gemisi üzerine araştırma yapan ve ani rahatsızlık nedeniyle sevk edildiği Erzurum'da hayatını kaybeden İtalyan araştırmacı 86 yaşındaki Angelo Palego, vasiyeti üzerine Ağrı Dağı eteklerindeki mezarlıkta toprağa verildi.
6 yıl sonra evladına kavuştu, HDP önünde halay çekti

6 yıl sonra evladına kavuştu, HDP önünde halay çekti

Şırnak’ta terör mağduru aileler, Metin Üstek’in geçen hafta güvenlik güçlerine teslim olup 6 yıl sonra anne babasına kavuşmasını, HDP İl Başkanlığı binası önünde davul ve zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan ve yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları bulunan aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', Kahrolsun PKK', 'Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir' sloganları attı.
Tartıştığı taksicinin arkasından böyle ateş etti

Tartıştığı taksicinin arkasından böyle ateş etti

Bağcılar'da, bir kişi tartıştığı taksi şoförünün arkasından caddenin ortasında ateş etti. Kimsenin yaralanmadığı olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 15.40 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde cadde üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi yolcu olarak bindikleri takside şoför ile tartıştı. Tartışmanın ardından araçtan inen 2 kişiden biri, belinden çıkardığı tabancayla aracı ile yoluna devam eden taksici doğru ateş etti. Taksici şans eseri yaralanmadan olay yerinden ayrılırken, silahlı saldırgan tabancasını tekrar doğrulttu ancak bu sefer ateş etmedi. Cadde ortasında korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Birçok suçtan aranan şüpheli, kanepenin altındaki çukurda yakalandı

Birçok suçtan aranan şüpheli, kanepenin altındaki çukurda yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saruhanlı ilçesinde geçen 26 Temmuz'da meydana gelen ateşli silah ile kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme olayının şüphelisi G.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası birçok suçtan hakkında arama kararı olan G.K.'nın, bugün Dilek Mahallesi'ndeki evine geldiği tespit edildi. Savcılığın talimatının ardından eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi evde bulamadı. Durumdan şüphelenen ekipler evde inceleme başlattı. Evin halı ve kanepelerini kaldıran ekipler, G.K.'yı kanepenin altındaki çukurun içinde yakaladı. Çukurdan çıkarılan G.K., olayda kullandığı değerlendirilen suç aleti tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
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