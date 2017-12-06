ABD'de perakende e-ticaret satışlarında yüzde 16 artış beklentisi

06.12.2017 09:58:31

Dijital araştırma şirketi eMarketer'in "E-ticarette 2017'nin Anahtar Trendleri" raporuna göre, ABD'de internet üzerinden yapılan perakende (perakende e-ticaret) satışlarının bu yıl yüzde 15,8 artmasının öngörüldüğü bildirildi.

Raporda, ABD'de internet üzerinden yapılan toplam perakende satışların bu yıl yaklaşık 453 milyar dolara çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Söz konusu satışların yüzde 34'ünün (153 milyar dolar) akıllı telefon gibi mobil cihazlarla gerçekleştirildiğinin tahmin edildiği belirtilen raporda, söz konusu rakamın 2021'de 404 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğü vurgulandı.

ABD'de perakende e-ticaretin, genel perakende içindeki payının yüzde 9'a yükseldiğine işaret edilen raporda, ilk 10'daki şirketlerin e-ticarette büyüme ortalamasının da yüzde 27,3 olarak beklendiği kaydedildi.

Raporda, ABD'de perakende e-ticaret satışlarının bu yıl yüzde 15,8 artmasının öngörüldüğü bildirildi.

