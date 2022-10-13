ABD’de Hristiyan ve Müslüman ebeveynlerden LGBT protestosu

ABD’nin Michigan eyaletinde yer alan Dearborn Devlet Okulları toplantısını veliler bastı. Hristiyan ve Müslüman veliler birleşerek hep birlikte LGBT’nin okullardan arındırılması için protesto etti.

Yüzlerce ebeveyn, ABD Dearborn Devlet Okulları yönetim kurulu toplantısına baskın yaptı ve çocuklar için fazla müstehcen olduğunu söyledikleri bazı LGBTQ kitaplarını protesto etti.

Velilerden oluşan kalabalığın çoğu LGBT propagandası yapan kitaplara karşı çıktı.

LGBT eğitim materyallerinin ve kitaplarının Michigan'ın üçüncü en büyük okul bölgesi olan Dearborn Devlet Okullarında bulunmaması gerektiğini söylediler.

Açılan pankartlarda şu ifadeler yer alıyordu:

"Porno kitaplarınızı kendinize saklayın", "Eşcinsellik Büyük Günah" ve "Demokrasi önemliyse, biz çoğunluğuz."