ABD’de gizemli hepatit vaka sayısı 180 oldu

Hastalığın kaynağı konusunda yürütülen çalışmayla, yaygın olarak hepatite (hepatit A, B, C, D ve E) neden olan bazı virüslerin test edilmesi ve dışlanması da dahil olmak üzere olası nedenlerin incelemeye devam edildiği ifade edildi. Çocukların neredeyse yarısında “Adenovirüs” (solunum yollarını ve bağırsak sistemini enfekte eden bir virüs) tespit edildiği ve bunun önemli bir ipucu olduğu vurgulandı.