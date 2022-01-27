ABD'de dikkat çeken araştırma: 'Uzun Covid'e neden olan 4 faktör

Karmaşık ve çok unsurlu araştırma, çoğunluğu hastalığa ilk yakalandıkları dönemde hastaneye yatan ve bir kısmı evde kendi kendine tedavi olan 18-89 yaş aralığındaki 209 hasta üzerine yapıldı. İlerleyen iki üç ay içinde takibi yapılan hastalar içinde uzun Covid'le bağlantılı yorgunluk, beyin sisi ve nefes darlığı gibi 20 belirtiden en az üç ve daha fazla belirti gösterenlerin yüzde 95'inde bu dört faktörün en az biri görüldü.