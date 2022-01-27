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ABD'de dikkat çeken araştırma: 'Uzun Covid'e neden olan 4 faktör

Bilim insanları uzun Covid'e nelerin yol açtığını ve kimlerin daha yatkın olduğunu anlamaya çalışıyor. Son yapılan bir araştırma uzun Covid'in sırrını çözmeye yaklaştı. Elde edilen bulgular, başka araştırmalarla desteklenmesi halinde, uzun Covid'i önlemek ve tedavi etmek için yeni yollar geliştirilmesinin ilk adımını oluşturabilir. (Euronews)

ABD'de dikkat çeken araştırma: 'Uzun Covid'e neden olan 4 faktör
27.01.2022 15:30:13
ABD'de dikkat çeken araştırma: 'Uzun Covid'e neden olan 4 faktör

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen üniversite, tıp fakültesi ve tıp araştırmaları merkezinden uzmanların yer aldığı araştırma kapsamında Covid-19 teşhisi konan 200 hasta sonraki iki, üç ay takibe alındı ve bir kişinin uzun Covid geliştirmesine yol açabilecek biyolojik faktörler tespit edildi.

 
 
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ABD'de dikkat çeken araştırma: 'Uzun Covid'e neden olan 4 faktör

Cell dergisinde yayımlanan bilimsel çalışma bir kişideki koronavirüs enfeksiyonunun erken evrelerinde daha uzun süreli semptomlarla bağlantılı olabilecek dört faktörün görülebileceği sonucuna ulaştı.

 
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ABD'de dikkat çeken araştırma: 'Uzun Covid'e neden olan 4 faktör

Araştırmacılar bu dört faktörle uzun Covid arasındaki bağlantının hastalığın hafif mi yoksa ağır mı geçtiğiyle ilgili olduğunu gözlemledi. Bu bulgular uzun Covid'in önlenmesi ya da tedavisinde aralarında teşhisten hemen sonra antiviral ilaç tedavisine başlanmasının da bulunduğu çeşitli yöntemlerin kullanılabileceğini ortaya koydu.

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ABD'de dikkat çeken araştırma: 'Uzun Covid'e neden olan 4 faktör

1- Hastalığın başlangıç evresinde kanda bulunan koronavirüs RNA düzeyi: Bu ne kadar çok virüs bulunduğunun bir göstergesi.

 
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ABD'de dikkat çeken araştırma: 'Uzun Covid'e neden olan 4 faktör

2- Kandaki bazı otoantikorlar: Bunlar lupus ve romatoid artrit gibi durumlarda yanlışlıkla vücudun dokularına saldıran antikorlar.

 
 
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ABD'de dikkat çeken araştırma: 'Uzun Covid'e neden olan 4 faktör

3- Epstein Barr virüsünü yeniden aktive edilmesi: İnsanlarda genellikle uçuğa neden olan bu virüs genellikle gençleri enfekte ediyor ve sonrasında genellikle etkisiz hale geliyor.

 
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ABD'de dikkat çeken araştırma: 'Uzun Covid'e neden olan 4 faktör

4- Tip 2 diyabet hastası olmak.

 
 
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ABD'de dikkat çeken araştırma: 'Uzun Covid'e neden olan 4 faktör

Son faktör olan diyabet, genel olarak araştırmacılar ve diğer uzmanlar büyük hasta içeren çalışmalarda uzun Covid'i tetikleyen yedi tıbbi durumdan biri olarak tanımlanıyor. Araştırma ekibinden Seattle'daki kar amacı gütmeyen biyomedikal araştırma kurumu Institute for Systems Biology Başkanı Dr Jim Health çalışmalarının hastalığın ilk evrelerinde ölçümler yapılmasının, bütün bilgiler kullanılmasa dahi, hastaların nasıl tedavi edilmesi gerektiğine yardımcı olacağını vurguluyor.

 
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ABD'de dikkat çeken araştırma: 'Uzun Covid'e neden olan 4 faktör

Karmaşık ve çok unsurlu araştırma, çoğunluğu hastalığa ilk yakalandıkları dönemde hastaneye yatan ve bir kısmı evde kendi kendine tedavi olan 18-89 yaş aralığındaki 209 hasta üzerine yapıldı. İlerleyen iki üç ay içinde takibi yapılan hastalar içinde uzun Covid'le bağlantılı yorgunluk, beyin sisi ve nefes darlığı gibi 20 belirtiden en az üç ve daha fazla belirti gösterenlerin yüzde 95'inde bu dört faktörün en az biri görüldü.

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