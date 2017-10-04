ABD'de devam eden Rusya soruşturması

04.10.2017 23:02:52

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Rusya'nın geçen yılki Amerikan başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddialarıyla ilgili olarak yürüttüğü soruşturmaya devam edeceğini ve Moskova ile Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyası ekibi arasında gizli iş birliği olasılığının halen mevcut olduğunu bildirdi.

Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Kuzey Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Richard Burr, komite üyelerinden Virginia Senatörü Demokrat Mark Warner ile Kongrede basın toplantısı düzenledi.

ABD'de 8 Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale edip etmediğiyle ilgili araştırma süreçlerinin halen devam ettiğini kaydeden Burr, şimdiye kadar 100'den fazla mülakat yaptıklarını, gelecek ay 25 kişiyi daha soruşturma kapsamında dinleyeceklerini belirtti.

- "Gizli iş birliği meselesi hala gündemde"

"Komite, (Rusya ile Trump'ın seçim kampanyası ekibi arasında) herhangi bir gizli iş birliği olup olmadığına bakmaya devam edecek. Şu anda ilk bulgularımızı tartışamam, çünkü henüz yok. Ancak gizli iş birliği meselesi hala gündemde." diyen Richard Burr, yaklaşık 9 aydır süren soruşturmayla ilgili henüz çok güçlü delillere ulaşamadıklarını ifade etti.

Soruşturmayla ilgili olarak ABD'li istihbarat birimlerinin raporlarına kesin bir şekilde güvendiklerini vurgulayan Burr, ulaşabildikleri tüm kişi ve kurumlarla görüşmelerine devam edeceklerini ve soruşturmanın süresine dair herhangi bir öngörüde bulunamayacağını dile getirdi.

Richard Burr, daha önceki açıklamasında, Rusya soruşturmasını 2017 yılı sonuna doğru tamamlamayı planladıklarını belirmişti.

Moskova'nın Amerikan başkanlık seçimlerine karıştığı iddiasıyla ilgili ABD Kongresi dışında özel savcı Robert Mueller tarafından da ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in yanı sıra büyük oğlu Trump Jr. da Kongredeki kapalı oturumlarda senatörlerin sorularını cevaplamıştı.