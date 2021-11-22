ABD'de dehşet anları! Son sürat onlarca insanı ezdi
ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç sürücüsünün arabasını yolda kalabalığın üzerine sürmesi sonucu en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Waukesha kentinde kırmızı bir SUV araç Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine hızla daldı.
Olay sırasında yaşanan panik anları ve aracın çarpması sonucu yerde yatan yaralılar görüntülere yansıdı.
Polis olayda hayatını kaybedenler olduğunu, 12'si çocuk 23 kişinin yaralandığını açıkladı.
Waukesha Polis Şefi Dan Thompson, yaptığı açıklamada şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.