ABD'de Biden yönetimi göçmenlere yönelik terimlerde değişikliğe gitti

ABD'ye yasa dışı yollarla gelen göçmenler hakkında 'yasa dışı' yerine 'belgesiz', 'yabancı' yerine 'vatandaş olmayan' ya da 'göçmen' ve 'asimilasyon' yerine 'entegrasyon' kelimeleri kullanılacak.

Washington Post'un haberine göre, Joe Biden yönetimi, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) ile Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimine (CBP) gönderdiği notta, Donald Trump döneminde göçmenler konusunda kullanılan bazı terimlerde değişikliğe gidildiğini bildirdi.

Buna göre, Trump döneminde kullanılan "yasa dışı yabancı" terimi değiştirilerek "yasa dışı" kelimesi yerine "belgesiz", "yabancı" yerine "vatandaş olmayan" ya da "göçmen" sözcükleri kullanılacak.

Ayrıca, göçmenlerin toplumla bütünleşmesi için kullanılan "asimilasyon" kelimesinin yerine de "entegrasyon" sözcüğü gelecek.

Biden yönetiminin yaptığı söz konusu değişikliğin, Trump yönetiminin eleştirilen göçmenlik politikalarının kaldırılarak yerine daha "insani" bir sistem kurulması çabaları kapsamında yapıldığı aktarıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.