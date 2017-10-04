ABD Başkonsolosluk çalışanı casusluktan tutuklandı

04.10.2017 23:26:21

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Firari eski savcı Zekeriya Öz ve FETÖ'cü eski polis müdürleriyle irtibatı tespit edilen ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin T., casusluk suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, firari eski savcı Zekeriya Öz ve FETÖ'cü eski polis müdürleriyle irtibatı tespit edildiği gerekçesiyle gözaltına alınan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.Şüpheli Metin T., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Metin T.'yi "siyasi ve askeri casusluk", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutukladı.Başsavcılıkça yürütülen soruşturma neticesinde Metin T.'nin 15-25 Aralık öncesi, Zekeriya Öz'ün makam odasındaki sabit telefonu ve Öz'ün oğluyla irtibatı tespit edilmişti. Metin T.'nin ayrıca 2012'den itibaren FETÖ'cü eski polis müdürleri Yakup Saygılı ve Nazmi Ardıç gibi isimlerle irtibatlı olduğu saptanmıştı.