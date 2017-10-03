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ABD Başkanı Trump yine tepki topladı

ABD Başkanı Trump yine tepki topladı

Porto Riko'da meydana gelen kasırgadan sonra bölgeyi ziyaret eden ABD Başkanı Trump, Katrina kasırgasında ölenlerin sayısı ile Porto Riko'da ölenlerin sayısını kıyaslayınca tepki topladı.

ABD Başkanı Trump yine tepki topladı
03.10.2017 23:49:52

ABD Başkanı Donald Trump, Maria kasırgası nedeniyle büyük hasarın oluştuğu Porto Riko'yu ziyaret etti.

ABD'ye bağlı özerk bir Karayipler adası olan Porto Riko'nun başkenti San Juan'ı ziyaret eden Trump, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bölgeyi vuran Maria kasırgasından sonraki çabaları dolayısıyla belediye başkanı ve diğer yetkililere teşekkür eden Trump, bu sayede ölü sayısının az olduğunu belirtti.

ÖLENLERİ KIYASLAMASI TEPKİ TOPLADI

Maria'yı, 2005 yılında bin 833 kişinin hayatına mal olan Katrina kasırgası ile kıyaslayan Trump, "Her ölüm korkunçtur. Fakat Katrina gibi gerçek bir yıkıma ve ölen yüzlerce insana baktığınızda; sonra da sizin burada olanlara baktığınızda hep beraber yaptığınız işle gurur duyabilirsiniz." şeklinde konuştu.

Maria kasırgasından dolayı Porto Riko'da kaç kişinin öldüğünü hemen yanında oturan Porto Riko Valisi Ricardo Rosselló'ya soran Trump, "16" cevabını alınca, "Binlerce insana karşı sadece 16 kişi. Yaptığınız işle gurur duyabilirsiniz." ifadesini kullandı.

'ADAYA YETERLİ YARDIM GELMEDİ' İDDİASI

Amerikan medyasında ve sosyal medyada, Trump'ın iki kasırgada ölen kişilerin sayısını kıyaslaması tepki çekti. Trump'ın Porto Riko'daki felaketi "küçümsediğini" iddia eden bazı köşe yazarları, Trump yönetimini adaya yeterince yardım göndermemekle suçladı.

Porto Riko Belediye Başkanı Carmen Yulín Cruz, Trump'ın ardından medyaya yaptığı açıklamada, "Bay Başkan, politikadan değil, hayat kurtarmaktan bahsediyoruz." dedi.

Öte yandan Trump'ın, kasırgadan zarar gören ailelerle bir araya geldiği ortamda etrafında bulunan kişilere kağıt havlu paketlerini basket atar gibi dağıtması da sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

Belediye Başkanı Cruz, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı gerekçesiyle federal yönetimi suçlamış, Trump da Cruz'u "zayıf liderlik göstermekle" itham etmişti. Son 90 yılın en büyük doğal felaketiyle karşı karşıya kaldığı belirtilen Porto Riko'da halen 3,4 milyon kişiye düzenli elektrik verilemediği ve temel ihtiyaçların karşılanmasında ciddi sorunlar yaşandığı ifade ediliyor.


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