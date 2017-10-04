SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

ABD Başkanı Trump, Las Vegas'ta

Trump, pazar gecesi 58 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının yaşandığı Las Vegas'ta ölenlerin aileleri, yaralılar ve güvenlik görevlileriyle bir araya geldi- Donald Trump:- 'Amerikalıların pazar gecesi şahit olduğu cesareti kelimeler tarif edemez. Eğer polis yeterince hızlı müdahale etmiş olmasaydı durum daha kötü olabilirdi. Amerika şu anda tam anlamıyla yas tutan bir ülke'

ABD Başkanı Trump, Las Vegas'ta
05.10.2017 01:02:50
ABD Başkanı Donald Trump, pazar gecesi 58 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından Las Vegas kentini ziyaret ederek, ölenlerin aileleri, yaralılar ve saldırıya müdahale eden güvenlik görevlileriyle görüştü.

Trump, günübirlik ziyaretinde ilk olarak Las Vegas University Medical Center'da yatan bazı hastalarla bir araya geldi. Ziyaretinin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Trump, "Bugün burada yaptığınız işte inanılmaz bir profesyonellik gördüm. Bazı hastalar çok kötü yaralanmışlardı, çünkü yerde yatan insanlara yardım etmek için olay mahallini terk etmemişlerdi. Bu müthiş bir cesaret." dedi.

Donald Trump, saldırıyı gerçekleştiren 64 yaşındaki ABD vatandaşı Stephen Paddock için bir kez daha "çok hasta ve deli biri" ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından Trump'a, saldırıda birçok kişinin hayatını kurtardığı belirtilen bir itfaiyeciyle ilgili bilgi verildiği ve ABD Başkanının bu kişinin yanına giderek elini sıktığı bildirildi.

- "Durum daha kötü olabilirdi"

Trump daha sonra Las Vegas Polis Merkezini ziyaret ederek, saldırıya müdahale eden polislerle görüştü.

Donald Trump, buradaki konuşmasında da "Amerikalıların pazar gecesi şahit olduğu cesareti kelimeler tarif edemez. Eğer polis yeterince hızlı müdahale etmiş olmasaydı durum daha kötü olabilirdi. Amerika şu anda tam anlamıyla yas tutan bir ülke." dedi.

Burada daha kalabalık bir polis ve ilk yardım ekibiyle de buluşan Trump, pazar gecesi gösterdikleri "cesaret" ve "özveri" için herkese teşekkür etti.

Hastanede ziyaret ettiği kişilerden birinin saldırıya müdahale ederken yaralanan bir polis olduğunu anlatan Trump, saldırganla ilgili daha detaylı bilgilerin soruşturma sürecinde ortaya çıkacağını ifade etti.

- Toplanan yardım 8 milyon doları geçti

Öte yandan Las Vegas saldırısı kurbanlarının yakınları için "gofundme" adlı internet sitesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan paranın 8 milyonu geçtiği bildirildi.

ABD'nin Las Vegas kentinde Stephen Paddock adlı Amerikan vatandaşı, pazar gecesi konser alanında bulunan kişilerin üzerine yolun karşısındaki otelden ateş açmış, saldırıda 58 kişi hayatını kaybetmiş, 525 kişi de yaralanmıştı. Las Vegas polisi Paddock'un bu saldırının her ayrıntısını "titizce planladığını", otel odası ile koridora kameralar yerleştirdiğini ve 9 ila 11 dakika boyunca otelin 32'nci katındaki odasından konser alanına ateş açtığını aktarmıştı. Polis, Paddock'un otel odası da dahil 3 farklı yerde yaptığı aramada saldırgana ait 47 silah ele geçirildiğini bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu, saldırganın herhangi bir uluslararası terör örgütüyle bağlantısının olmadığını açıklamıştı.


        YORUM YAZ
    Silopi-Habur sınırında tatbikat sürüyor
    Silopi-Habur sınırında tatbikat sürüyor
    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Silopi-Habur bölgesinde başlattığı tatbikatlar sürüyor. Tatbikatlara 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel de katıldı.
    04.10.2017 22:24:23
    Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Van'ın Tuşba İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
    04.10.2017 22:20:43
    İzmir'de DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı
    İzmir'de DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı
    İzmir'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu bir kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda kıskıvrak yakalandı.
    04.10.2017 21:48:16
    İzlanda Milli Takımı Türkiye'de
    İzlanda Milli Takımı Türkiye'de
    2018 Dünya Kupası Grup Eleme maçında Türkiye ile karşılaşacak olan İzlanda Milli Takımı Türkiye'ye geldi.
    04.10.2017 21:47:42
    Antalya'da gelin ve damada şok: En mutlu günleri zehir oldu
    Antalya'da gelin ve damada şok: En mutlu günleri zehir oldu
    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, düğün öncesi fotoğraf çektirmeye giden gelin ve damadın içinde bulunduğu araç konvoyu kaza yaptı.
    04.10.2017 21:47:27
    '500 bin bağımsız birimi yenileyeceğiz'
    '500 bin bağımsız birimi yenileyeceğiz'
    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm programı kapsamında 500 bin bağımsız birimi yenileyeceklerini, bu kapsamdaki yasanın yakında çıkacağı söyledi.
    04.10.2017 21:34:07
    Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Kazdığı kuyuya düşecek
    Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Kazdığı kuyuya düşecek
    Manisa'ya giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde IKBY tarafından yapılan referanduma sert tepki gösterdi.
    04.10.2017 21:32:51
    Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
    TİMETÜRK SON HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    AK Parti'de 'Balıkesir' krizi!
    AK Parti'de 'Balıkesir' krizi!
    Abdullah Gül AK Parti'nin kampına katılacak mı?
    Abdullah Gül AK Parti'nin kampına katılacak mı?
    Melih Gökçek'in yerine o isim mi gelecek?
    Melih Gökçek'in yerine o isim mi gelecek?
    Antalya'da 'Oktoberfest' kutlandı
    Antalya'da 'Oktoberfest' kutlandı
    Avustralya Parlamentosu'ndan TBMM'ye ziyaret
    Avustralya Parlamentosu'ndan TBMM'ye ziyaret
    Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklandı
    Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklandı
    İstifa iddialarının ardından Melih Gökçek sessizliğini bozdu
    İstifa iddialarının ardından Melih Gökçek sessizliğini bozdu
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    THY Uçuş Eğitim Başkanı Şekerci hayatını kaybetti
    THY Uçuş Eğitim Başkanı Şekerci hayatını kaybetti
    Sosyal medyanın bize attığı gol
    Sosyal medyanın bize attığı gol
    Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan uyarısı
    Mahmut Tanal: İslamda dini nikah yoktur
    Mahmut Tanal: İslamda dini nikah yoktur
    TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
    SON YORUMLANANLAR
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    Vergi zammı S-400 için
    Vergi zammı S-400 için
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
    Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    ABD'de konsere silahlı saldırı
    ABD'de konsere silahlı saldırı
    Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
    Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
    Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
    Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
    Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
    Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
    TİMETÜRK BİYOGRAFİ
    Selim Gündüzalp
    Selim Gündüzalp
    Gamze İlgezdi
    Gamze İlgezdi
    Recep Tayyip Erdoğan
    Recep Tayyip Erdoğan
    Oktay Öztürk
    Oktay Öztürk
    Ahmet Necdet Sezer
    Ahmet Necdet Sezer

    Timeturk.com

    Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


    TIMETURK

    GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
    Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
    KÜNYE
    YAYIN İLKELERİ
    İLETİŞİM
    REKLAM
    SİTENE EKLE
    RSS
    Sosyal Medya Hesapları