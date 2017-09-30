ABD-BAE askeri tatbikatı sona erdi

30.09.2017 17:18:34

Birleşik Arap Emirikleri (BAE) ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) düzenlediği "Demir Birliği 5" ortak askeri tatbikatının sona erdiği bildirildi.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, iki hafta süren "Demir Birliği 5" tatbikatının son gününde iki ülkeye ait hava ve kara kuvvetleri gerçek mühimmatlarla "hücum operasyonları" gerçekleştirdi.

Bugünkü tatbikata ABD 35. Piyade Bölüğü Komutanı Tümgeneral Victor J. Braden ile BAE Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Sid Raşid Ali eş-Şehi'nin de katıldığı belirtildi.

BAE Silahlı Kuvvetleri'nin savaş becerilerini geliştirmek için kardeş ve dost ülkelerle yaptığı ortak tatbikatlar çerçevesinde gerçekleştirilen "Demir Birliği 5" adlı askeri tatbikat ile "BAE'nin Körfez'e yönelik tüm tehditler karşısında kararlılıkla duracağı" vurguladı.







