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ABD askerleri Kabil Havaalanı'nda

ABD'nin 82'inci paraşüt birliğinden askerler Kabil havalimanına geldi.

2021-08-16 11:11:52
Öğrenciye de esnafa da tam destek

Öğrenciye de esnafa da tam destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bakkal, ayakkabıcı ve hazır giyimcilerin ardından şimdi de kırtasiyeciler için yeni bir destek paketini devreye alıyor. İhtiyaç sahibi 20 bin aileye verilecek 150’şer liralık eğitim destek çekleriyle hem kırtasiyeci esnafı kazanacak, hem de ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzü gülecek.
Sokağa bırakılan mama kabını yavrularına taşıyan köpek

Sokağa bırakılan mama kabını yavrularına taşıyan köpek

Sokak hayvanları için bırakılan mamaları yavrularının yemesi için taşıyan köpek izleyenleri duygulandırdı.
Fransa'da aşı karşıtları sokağa indi

Fransa'da aşı karşıtları sokağa indi

Fransa'nın birçok kentinde, koronavirüs aşı zorunluluğu ve sağlık kartına karşı çıkanlar gösteri düzenledi.
MSB, sel bölgesine 2 kaydırmalı, 3 sabit köprü aracı gönderdi

MSB, sel bölgesine 2 kaydırmalı, 3 sabit köprü aracı gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiğini bildirdi.
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