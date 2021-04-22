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''AB, AstraZeneca'ya dava açtı''

AB'nin koronavirüs aşısı sağlamadaki gecikmelerden dolayı AstraZeneca'ya dava açacağı İrlanda tarafından doğrulandı.

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22.04.2021 16:59:18
''AB, AstraZeneca'ya dava açtı''

İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnely, AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun koronavirüs aşısı üreticilerinden AstraZeneca'ya dava açtığını duyurdu. Davanın gerekçesi, İsveç merkezli firmanın nisan, mayıs ve haziranda aşı tedarikinde ve sözleşme maddelerini yerine getirmedeki başarısızlığı.

Parlamentoda konuşan Donnely, "AstraZeneca konusunda gelecek olursak, Avrupa Komisyonu tarafından yasal süreç başlatıldı ve bu hafta başında İrlanda'yı taraflardan biri olarak davaya dahil ettim" açıklaması yaptı.

​Politico sitesi AB'nin aşı teslimatlarında taahhütlerini yerine getiremeyen AstraZeneca'ya dava hazırlığında olduğunu yazmıştı. Avrupa Komisyonu Sözcüsü ise bugün yaptığı açıklamada henüz böyle bir karar alınmadığını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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