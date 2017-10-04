Aamir Khan Türkiye'ye geliyor

04.10.2017 09:09:30

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Dünyanın ünlü sinema yıldızlarından yönetmen, yapımcı ve oyuncu Aamir Khan, bugün Türkiye'ye geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak Ankara ve İstanbul'da etkinliklere katılacak olan Khan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edilecek.Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak olan ünlü Bollywood yıldızı Aamir Khan, televizyon programlarına katılacak. Dört günlük ziyaretinde Türk oyuncular ve sinema yapımcılarıyla da bir araya gelecek olan Bollywood yıldızı, genç sinemacılar ve iletişim fakültesi öğrencileriyle de buluşacak.Türkiye'de ve dünyada on binlerce hayranı bulunan sevilen oyuncu Aamir Khan, sosyal medya hesabı üzerinden Türk hayranlarına müjdeli bir haber verdi. Khan, resmi Facebook hesabından yazdığı mesajda, yeni filmi Secret Superstar'ın 20 Ekim'de Türkiye'de vizyona gireceğini belirterek, "Ben de tanıtımı için 4 Ekim'de Türkiye'ye geleceğim" demişti.AAMİR KHAN KİMDİR?Müslüman olan Bollywood yıldızı Aamir Khan, başarılı kariyeri boyunca Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler aktörü oldu ve dört ulusal film ödülü ile yedi Filmfare Ödülü kazandı. Hindistan Hükümeti tarafından 2003 yılında Padma Shri ve 2010 yılında Padma Bhushan olarak onurlandırıldı. 30 Kasım 2011'de ve 2014 yılında UNICEF Ulusal Barış Elçisi seçildi. Bununla birlikte yardımsever kimliği ile tanınan Khan, Hint toplumunda bazıları politik krize dönüşmüş çeşitli sosyal problemlere de çözüm arıyor.