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Aamir Khan Türk hayranlarıyla buluştu

Hint sineması Bollywood'un sevilen oyuncu ve yönetmeni Aamir Khan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel daveti ile yeni filmi 'secret superstar' filminin tanıtımı için Türkiye'ye geldi.

Aamir Khan Türk hayranlarıyla buluştu
04.10.2017 22:01:51

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak yeni filmi "Secret Superstar" filminin tanıtımı amacıyla İstanbul'a gelen Bollywood yıldızı Aamir Khan, "Ben bir senaryoyu okurken, filmi izleyen bir izleyici gibi oluyorum ve yine okurken eğer beni heyecanlandırırsa, duygularıma dokunursa, yapımcı ya da oyuncu olarak bir parçası olmak isteyip ona yöneliyorum. Tercihlerim benim kişiliğimin bir yansıması." dedi.

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Fairmont Quasar Hotel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan sanatçı, Türkiye'de olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Birkaç yıldır gerçekten buraya gelmeyi istiyordum. Özellikle birkaç yıl önce Türkiye'de filmlerimi izleyen genç dostlarımdan sosyal medyada sık sık mesajlar almaya başladım. Filmlerimi izlediklerini bilmiyordum. Çok mutlu oldum. Sürekli olarak beni davet etmeye devam ettiler. O zamandan beridir buraya gelmeyi düşünüyordum." diye konuştu.

Khan, yaklaşık bir yıl önce eşi Kiran ile oğlu Azat'ın Türkiye'ye geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"(Eşim ve oğlum) Sanırım 2 hafta kadar burada kaldılar ve çok harika zaman geçirdiler. O günden beridir de Kiran bana 'Mutlaka tekrar gitmemiz gerek' diyordu. Burada olduğum için ve filmim burada vizyona gireceği için çok mutluyum. Bana bu fırsatı sunduğunuz için teşekkür ederim. Çünkü ben her zaman filmlerimin tüm dünyada aynı anda vizyona girmesini istiyorum. Hayranlarım da bana bunu soruyordu. Nihayet bu olacağı için mutluyum."

Bollywood sinemasında yakaladığı başarısının nedenini bilmediğini söyleyen genç oyuncu, "İzleyicilerin özellikle bir aktörü sevmesinin ve diğerlerini o kadar sevmemesinin nedenini bilemiyorum. Bu konuda hiçbir zaman emin olamayız. Bir aktörü diğerlerinden daha popüler yapan nedenin ne olduğunu anlamak oldukça zor. Ben bu konu üzerinde hiç düşünmüyorum. Sadece bu işi yaptığım için mutluyum ve işimi yaparken zevk almaya çalışıyorum. Benim için çok eğlenceli bir iş ve yaptığım işten zevk alıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Sanatçı, Türkiye'de 20 Ekim''de vizyona girecek olan yeni filmi "Secret Superstar"a ilişkin de bilgi vererek, "Bu film, insanların kalbine dokunursa mutlu olurum. Film, çok işlenmemiş bir konuya değiniyor." dedi.

"SENARYO BENİ HEYECANLANDIRIRSA, DUYGULARIMA DOKUNURSA, BİR PARÇASI OLMAK İSTİYORUM"

Okuduğu senaryoları seçerken kendisini etkileyip etkilemediğinin önemli olduğunu vurgulayan Khan, şu bilgileri verdi:

"Ben bir senaryoyu okurken, filmi izleyen bir izleyici gibi oluyorum ve yine okurken eğer beni heyecanlandırırsa, duygularıma dokunursa, yapımcı ya da oyuncu olarak bir parçası olmak isteyip ona yöneliyorum. Tercihlerim benim kişiliğimin bir yansıması. Sanırım kim olduğum da seçeneklerimi ve tercihlerimi yönlendiriyor. Ayrıca bir şeyden etkilendiysem, bir daha aynı şeyi yeniden yapacağım anlamına gelmiyor. Farklı bir şeyi anlatıyorsa, daha çok ilgimi çekebilir. Fakat bir senaryoyu seçerken nasıl ve neden seçtiğimi bilemiyorum. Bu organik bir şekilde meydana geliyor. Okuduğumda, 'İşte bu. Bunu sevdim ve bunun içinde yer almalıyım' diiyorum. Yani okuduğu metne karşı tamamen bir duygusal tepki."

"ARAKAN'DA YAŞANANLAR, YÜREKLER ACISI"

Başarılı oyuncu, Arakan'da yaşanan katliama ilişkin yöneltilen soruya verdiği cevabında, yaşananların yürekler acısı olduğunu söyleyerek, "Bence Myanmar'da olanlar yürekler acısı. Dünyanın herhangi bir yerinde insanlar acı çektiklerinde ya da bu tarz trajik olaylar yaşadıklarında, bu gerçekten çok üzücüdür. Ancak dünyanın her yerinde farklı zamanlarda bu tür şeyler yaşanıyor. Çok trajik ve gerçekten üzücü. Ben bu konuda sadece umut edebilir ve dua edebilirim." ifadelerine yer verdi.

Havaalanında gördüğü aşırı ilgiye de değinen sanatçı, çok duygulandığına işaret ederek, "Hayranlarımı heyecanını görmek beni çok mutlu etti. Ben de burada olduğum için çok heyecanlıyım. Onlarla daha çok vakit geçirmek isterdim. Fakat bu mümkün olmadı ancak karşılamaları beni çok duygulandırdı." diye konuştu.

Türk hayranlarının kendi filmlerini ne zaman izlemeye başladığını merak ettiğini söyleyen oyuncu Khan, "Nasıl başladığı hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü farklı bir dil. Nasıl başladığını bilmiyorum ama filmlerimi izlediğiniz için mutluyum ve sonunda Türkiye'de olduğum için de gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sanatçı, Amerikan kültürü kendisine yabancı geldiği için, bugüne dek Hollywood filmlerinde oynamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Oradan da teklifler geldi. ABD'den gelen ve bugüne kadar okuduğum senaryolar içinde beni etkileyen biri olmadı. Bunun dışında aslında benim için senaryonun nereden geldiği önemli değil. Çin'den, ABD'den, Hindistan, Afrika ya da Türkiye'den olabilir. Karakterler ve hikaye beni etkilediyse senaryonun nereden geldiğini çok da umursamıyorum."

Film yaparken ya da hikayeyi anlatırken, dünyanın herhangi bir ucundaki izleyiciyle iletişim kurduklarına vurgu yapan Khan, "Sizinle tamamen karşıt düşünceli kişiler de çıkıyor karşınıza. Farklı düşünceli izleyicilerin olmasına da saygı duyuyorum. Çünkü her tür düşünce önemlidir benim için. Kurduğunuz iletişimi sevgiyle yapmak çok önemli bence. Sevgiyle ulaşabilmek önemli. Konuşmaya karşı düşünceli kişileri de katmak önemli. Biriyle hemfikir olmadığınızda, bu konuşmayı devam ettirmeyeceğim demek, onu dışarda tutmak kolay olanı. Ben farklı zıt düşünceleri de duymaktan memnunum." ifadelerini kullandı.

DANGAL FİLMİ İZLEYİCİLERİNE AAMİR KHAN SÜRPRİZİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetiyle, yeni filminin tanıtımını yapmak üzere İstanbul'a gelen sanatçı, Dangal filmini izlemeye gelen hayranlarıyla buluştu.

Dört gün boyunca İstanbul ve Ankara'da çeşitli programlara katılacak sanatçı, Kanyon AVM'deki Cinemaximum'da yapılan gösterim öncesinde sevenleriyle buluşarak, hayranları tarafından yöneltilen soruları yanıtladı.


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