Aamir Khan'dan 'Arakan' yorumu

05.10.2017 10:44:29

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak yeni filmi 'Secret Superstar' filminin tanıtımı amacıyla İstanbul'a gelen Bollywood yıldızı Aamir Khan, basın toplantısı düzenledi.

"YAŞANANLAR YÜREKLER ACISI"



Khan Arakan'da yaşananların yürekler acısı olduğunu söyleyerek, "Bence Myanmar'da olanlar yürekler acısı. Dünyanın herhangi bir yerinde insanlar acı çektiklerinde ya da bu tarz trajik olaylar yaşadıklarında, bu gerçekten çok üzücüdür. Ancak dünyanın her yerinde farklı zamanlarda bu tür şeyler yaşanıyor. Çok trajik ve gerçekten üzücü. Ben bu konuda sadece umut edebilir ve dua edebilirim" ifadelerine yer verdi.

Khan, Türkiye'de olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Birkaç yıldır gerçekten buraya gelmeyi istiyordum. Özellikle birkaç yıl önce Türkiye'de filmlerimi izleyen genç dostlarımdan sosyal medyada sık sık mesajlar almaya başladım. Filmlerimi izlediklerini bilmiyordum. Çok mutlu oldum. Sürekli olarak beni davet etmeye devam ettiler. O zamandan beridir buraya gelmeyi düşünüyordum" diye konuştu.