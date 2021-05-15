'Aaa.. görebiliyorum!..'
Gözlüğü takıldıktan sonra dünyayı ve ailesini ilk kez gören miniğin şaşkınlığı ve mutluluğu
Gözlüğü takıldıktan sonra dünyayı ve ailesini ilk kez gören miniğin şaşkınlığı ve mutluluğu
Gazze'li genç, fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti
Gazze'li genç, fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark ettiAbluka altındaki Gazze'de İsrail'in saldırılarını belgelemek için şehitlerin hastanede fotoğraflarını çeken Filistinli genç, önüne gelen cansız bedenlerden ikisinin kardeşlerine ait olduğunu fark etti.
El Fetih’in silahlı kanadı: Nablus, bu saatten sonra işgale kapalıdır
Filistinli direnişçiler İsrail’in saldırılarına karşı mücadelelerini sürdürüyor. Nablus’ta açıklama yapan El Fetih’in silahlı kanadı, İsrail'i uyararak, “Nablus, bu saatten sonra işgale kapalıdır” dedi. Öte yandan İsrail, savaş uçakları ve topçu birlikleri ile Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı.