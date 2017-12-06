AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması

06.12.2017 15:21:53

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oylamada yer alan fotoğrafları tek tek inceleyen Türkoğlu, haber kategorisinde Qusay Nour'un imzasını taşıyan "Suriye'de rejimin saldırıları", yaşam kategorisinde Zekeriya Karadavut'un "Kostak profesyonel yürüteçle yaşama döndü", spor kategorisinde ise İsa Terli'nin "Minik Beşiktaşlı'' isimli fotoğrafına oy verdi.

Türkoğlu, fotoğrafları çeken Anadolu Ajansı foto muhabirlerini kutlayarak, şunları kaydetti:

"Çok güzel kareler yakalamışlar. Duygulandım. Dünyanın geçirmiş olduğu bir süreç var ve buralarda yakalanan kareler var. Sporla ilgili çok güzel kareler bulunuyor. Beşiktaş maçına gitmiş bir baba oğul. O resmi beğendim. Bu aralar hayvanlara karşı yapılan şiddeti kınama açısından, arka bacakları olmayan bir köpeğin yürümesi için yapılan sistemin fotoğraflanmasını beğendik. Suriye'de rejimin saldırısında bir babanın kızını o kaostan çıkartması içimizi acıttı. Kızın yüzündeki kanları görmek insanı üzüntüye boğuyor. Umarım en kısa zamanda dünya bu süreçten kurtulur ve bu şiddet biter."



