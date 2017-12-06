AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması

06.12.2017 10:07:24

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ceylan, AA tarafından düzenlenen, "Yılın Fotoğrafları" oylaması için seçkideki AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Vali Ceylan, haber kategorisinde yer alan Özkan Bilgin'in imzasını taşıyan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 2 bin 900 metre rakımlı tepede kurulan üs bölgesinde vatani görevini yapan Mehmetçiklerin bayram namazı kılmasının görüntülendiği, "Mehmetçik'in Bayram Namazı" adlı fotoğrafı beğendi.

Yaşam kategorisinden de Arif Hüdaverdi Yaman'a ait, "Somali'de Çocukların Oyunu" adlı fotoğrafı seçen Ceylan, spor kategorisinde ise Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası Final mücadelesinde Türkiye Ampute Milli Takımı'nın, İngiltere Ampute Milli Takımı'nı 2-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olduğu maçın ardından, millilerin sevinç yaşadığı anı gösteren Abdullah Coşkun imzalı fotoğrafı oyladı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" yarışmasını beğendiğini ve oy vermekten dolayı mutlu olduğunu aktaran Ceylan, "Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlemiş olduğu, dünyanın ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde çekilen fotoğraf karelerinin yer aldığı ve bu fotoğrafların "en iyilerinin" seçildiği yarışma çok güzel. Anadolu Ajansı haberiyle güzel işler yapmaya en iyi şekilde devam edecektir." dedi.