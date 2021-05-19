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AA kameramanı Muhammed Dahlan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralandı

Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralandı

2021-05-19 15:20:37
Mehmetçik, NATO Tatbikatı'na katılmak üzere Bulgaristan'a geçiş yaptı

Mehmetçik, NATO Tatbikatı'na katılmak üzere Bulgaristan'a geçiş yaptı

NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı ve bu tatbikatla ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı Defender Europe 2021 Tatbikatı'nda görev alacak ikinci grup, Romanya'ya gitmek üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı
SON DAKİKA... İsrail ordusu, El Halil'de operasyon düzenlemeye çalıştığını iddia ettikleri bir kızı vurdu

SON DAKİKA... İsrail ordusu, El Halil'de operasyon düzenlemeye çalıştığını iddia ettikleri bir kızı vurdu

İşgalciler az önce El Halil'de operasyon düzenlemeye çalıştığını iddia ettikleri bir kızı vurdu
Diyarbakır Annelerinden Elhaman: HDP'nin bu zulmünü dünya duysun

Diyarbakır Annelerinden Elhaman: HDP'nin bu zulmünü dünya duysun

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 625'inci gününde devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, 4 yıldır evladına hasret olduğunu söyledi. Elhaman, 'HDP'nin bu zulmünü dünya duysun. Gençlerimizden ellerini çeksinler ve uzak dursunlar. HDP'nin kapısından ayrılmayacağız. Mücadelemize devam edeceğiz ve evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz.' dedi.
İsrail'in Gazze'de bir eve hava saldırısı görüntüleri

İsrail'in Gazze'de bir eve hava saldırısı görüntüleri

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesinde bulunan bir eve hava saldırısı düzenledi. İsrail'in hava saldırısını görüntülemeye çalışan AA kameramanı Dahlan ayağından yaralandı. Görev başında olduğu sırada düzenlenen saldırıda yaralanan Dahlan, Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.
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