AA kameramanı Muhammed Dahlan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralandı

Diyarbakır Annelerinden Elhaman: HDP'nin bu zulmünü dünya duysun

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 625'inci gününde devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, 4 yıldır evladına hasret olduğunu söyledi. Elhaman, 'HDP'nin bu zulmünü dünya duysun. Gençlerimizden ellerini çeksinler ve uzak dursunlar. HDP'nin kapısından ayrılmayacağız. Mücadelemize devam edeceğiz ve evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz.' dedi.