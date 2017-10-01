AA foto muhabirlerine ve kameramanına ödül

01.10.2017 14:23:37

Antalya Gazeteciler Cemiyetince düzenlenen 2016 Yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışmasında AA foto muhabirleri Mustafa Çiftçi, Orhan Çiçek ve Süleyman Elçin ile AA kameramanı Bekir Bektaş ödül aldı.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, 2016 Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması'nda "yılın siyaset fotoğrafı" kategorisinde Orhan Çiçek "Yıldırım'dan Uzun Atlama" konulu fotoğrafıyla, "yılın haber fotoğrafı" kategorisinde Süleyman Elçin "Emzikli Kurtarma" konulu fotoğrafıyla, Mustafa Çiftçi de "yılın kültür sanat fotoğrafı" kategorisinde "Gökyüzünde Dans" konulu fotoğrafıyla birinciliğe değer görüldü.

Süleyman Elçin, ayrıca "Röve Kafa" başlıklı fotoğrafıyla "spor fotoğrafı" kategorisinde ikincilik elde etti.

AA kameramanı Bekir Bektaş da "en iyi görüntü" dalında "Cabbar ile Metin'in 20 Yıllık Dostluğu" konulu görüntüyle birinciliğe layık görüldü.

"Yılın haber fotoğrafı" kategorisinde Akdeniz Manşet Gazetesi muhabiri Ramazan Boca, "Son Anda" fotoğrafıyla ikinci olurken, "yılın spor fotoğrafı" kategorisinde birinciliği "Kimin Eli Kimin Cebinde" fotoğrafıyla Serdar Yavuz kazandı. "Yılın turizm fotoğrafı" birinciliğini "Apollon" fotoğrafıyla Ramazan Boca, "yılın doğa çevre fotoğrafı" birinciliğini DHA foto muhabiri İbramih Laleli "Aile Boyu Şemsiye" başlıklı fotoğrafıyla almaya hak kazandı.

Yazılı basında ise haber dalında "Katilin Kucağında" başlıklı haberiyle DHA muhabiri Bülent Tatoğulları, araştırma-iÌ‡nceleme dalında Akdeniz Bülten dergisi muhabiri Esra Köksal"Antalya'nın Uyuşturucu Raporu" çalışmasıyla ve röportaj dalında da DHA muhabiri Selma Kunar "Oğlum Küfretme Ayıptır O Bizim Bacımızdır" ile birinciliği elde etti.

"Güncel yazı" kategorisinde Hürses gazetesinden İhsan Coşkun "Zeynep'in Hayalleri", Sabah Akdeniz'den Murat Özgen "Bir Saniyede Dünya Döner" başlıklı yazılarıyla, "spor" kategorisinde Sabah Akdeniz gazetesinden Ejder Benteşen "Amatörün Sağlığı Tesisatçıya Emanet" haberiyle, ekonomi kategorisinde Antalya Life dergisinden Ebru Küçükaydın"Krizi Bırak Teşvike Bak" haberiyle ödüle layık görüldü.

TeleviÌ‡zyon ödülleriÌ‡nde de haber dalında İHA muhabiri Adem Akalan "Ölümün Kıyısından Polis Kurtardı" haberiyle birinci oldu.

TRT'den Hasan Hatapçı"AntalyaAkkarınlı Ebabil Kuşları" başlıklı çalışmasıyla yılın programcısı olurken, TRT'den Hatice Aslan Ersan da yılın radyocusu seçildi.

"Sayfa tasarımı" ödülüne Sabah Akdeniz'den Orhan Sert, "genç iÌ‡letiÌ‡şiÌ‡mciÌ‡" ödülüne haber kategorisinde Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Taraftar Proje gazetesinden Efe Aktuğ-Mesut Yaramış-Musa Aldemir layık görüldü.

NuriÌ‡ DağtekiÌ‡n Özel Ödülü ise Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Rıza Özel ve Sabah Gazetesi Ankara Eki Yayın Yönetmeni Osman Altınışık'a verildi.