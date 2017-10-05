AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

05.10.2017 13:43:33

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 9 Ekim Pazartesi açıklanacak ağustos ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Buna göre, ekonomistlerin ağustosta arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin medyanı yüzde 2,3, ortalaması yüzde 2,2 oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde eksi 0,90 ila 5,5 aralığında yer aldı.



Öte yandan, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 4,9 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda sabit kalacağı tahmin ediliyor.



Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi aylık bazda yüzde 2,3, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 14,5 artmıştı.



