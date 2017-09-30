A Milliler yarı finalde veda etti

30.09.2017 23:38:32

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2017 Bayanlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde A Milli Bayan Voleybol Takımı yarı final maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu. Milliler üçüncülük için yarın TSİ 15.00'de Azerbaycan ile karşılaşacak.---KÜNYE---Salon: Bakü Ulusal Cimnastik ArenaHakemler: Pawel Burkiewicz, Mario BernaolaSırbistan: Stevanovic, Zivkovic, Mihajlovic, Velkovic, Boskovic, Malesevic (Bragojevic)Türkiye: Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar Bracceschi, Kübra Akman Çalışkan, Meryem Boz, Güldeniz Önal, Eda Erdem Dündar (Hatice Gizem Örge, Merve Seniye Dalbeler, Polen Uslupehlivan, Neriman Özsoy, Gamze Alikaya, Hande Baladın, Bahar Guidetti Toksoy, Simge Şebnem Aköz)Setler: 25-17, 25-12, 25-21Süre: 78 dakika (28, 22, 28)