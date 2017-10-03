A Milli Takım, İzlanda hazırlığını sürdürdü

03.10.2017 19:55:45

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2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda cuma günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, akşam antrenmanı ile hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Kaan Ayhan ve Mevlüt Erdinç fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ve Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Belek Turizm Merkezi'ndeki Sentido Zeynep Resort sahasındaki antrenmanda Teknik Direktör Mircea Lucescu futbolcularla kısa süre görüştü. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda milli takım 3 grup halinde pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümü basına kapalı olarak devam etti. Antrenmanda dün Fortuna Düsseldorf'un sahasında Duisburg'u 3-1 yendiği maçta oynayan Kaan Ayhan ile sağ arka adalesinde çekme olan Mevlüt Erdinç fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı. A Milli Futbol Takımı'nda ismi yer alan Galatasaraylı Tolga Ciğerci, antrenmanda yer almadı.(İsa Akar-Harun Erdoğdu/İHA)