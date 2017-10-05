A Milli Takım Eskişehir'e geldi

05.10.2017 12:45:07



Özel bir uçakla Antalya'dan havalanan Milliler, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na saat 12.00'de iniş yaptı. Milli oyuncuların keyiflerinin yerinde olduğu görülürken, takım konaklayacağı otele geçiş yaptı.



Öte yandan Milli Takımı havalimanında onlarca coşkulu taraftar karşılayarak, zorlu mücadele öncesi moral verdi.



Türkiye - İzlanda mücadelesi yarın saat 21.45'te Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak.





