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96 yaşındaki bir babanın hakim karşısında duygulandıran konuşması

Hız limitini aştığı için yargılanan 96 yaşındaki sürücü ile hakim Frank Caprio arasında yaşanan duygusal konuşma

2021-06-20 23:42:30
Delta varyantının esir aldığı Rusya'da hastaneler doldu

Delta varyantının esir aldığı Rusya'da hastaneler doldu

Koronavirüsün Delta varyantı ile boğuşan Rusya’nın Petersburg kentinde vaka artışlarından dolayı hastaneler doldu. Hastanelerin dolmasıyla korona hastaları koridorlarda tedavi ediliyor.
Kağıt toplayan sahibine işte böyle yardım etti

Kağıt toplayan sahibine işte böyle yardım etti

Kağıt toplayan yaşlı sahibinin yardımına koşan köpeğin videosu izleyenleri duygulandırdı.
3'üncü yavru da doğdu; tam 110 kilo!

3'üncü yavru da doğdu; tam 110 kilo!

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşamını sürdüren Begümcan ve Winner isimli fillerin üçüncü yavruları doğdu. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 yıllık gebelik sürecinin ardından 25 yaşındaki Begümcan'ın 110 kilogram ağırlığında sağlıklı bir yavrusu dünyaya geldi. Dünyada nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar listesinde gösterilen Asya fillerinin sayısı yeni doğumla birlikte İzmir'de 5'e yükseldi. Yavruya henüz bir isim verilmezken Begümcan ve Winner çiftinin önceden 'İzmir' ve 'Deniz' adında iki yavruları olduğu belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, Begümcan'ın hamilelik sürecini uzun süredir takip ettiklerini belirterek, yeni yavrunun kendilerini çok heyecanlandırdığını aktardı.
Manda ve atlar serin sularda

Manda ve atlar serin sularda

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün koruması altındaki Karacabey Longozu, yakın kırsal mahallelerin sakinlerine ait mandalara ve İzmir'den Bursa'ya yaklaşık bir asır önce göç eden Yörüklerin doğaya saldığı Orta Asya kökenli atlara da ev sahipliği yapıyor. Longozdaki otlaklarda beslenen hayvanlar, havanın ısınmasıyla girdikleri sulak alanlarda güneşin etkisinden korunmaya çalışıyor. Hayvanların longozda beslenip sulak alanlarda serinlediği anlar drone ile görüntülendi. Manda ve atların suda serinlemeleri güzel görüntüler oluşturdu.
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