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90 derece sıcaklıkta kömür üretimi

Geçimlerini mangal kömürü üreterek sağlayan işçiler Sıcak hava ve yakılan kömürün yaydığı ısıya rağmen yoğun bir mesai harcıyor. Erzincan Orman İşletme Müdürlüğünün belirlemiş olduğu bölgede orman bakım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Eren, şöyle konuştu: 'Çoluk çocuk herkes sabah saat 06.00'da kalkarız. Bir kısmımız ormana kesime gider, bir kısmımız ise odun çeker. Yaptığımız iş aslında çok riskli bir iş. Ben 30 yıldır bu mesleğin içindeyim. Çok şükür bu güne kadar bir kaza atlatmadık çünkü tedbirlerimizi alıyoruz. Özellikle bu aylarda çalışmak çok zor. Hem havanın sıcaklığı hem de 90 derece kömürün sıcaklığı insanı perişan ediyor. Kömürün sıcaklığı tek başına yetiyor.'

2021-07-06 14:05:50
Netflix, Aşk 101 dizisinin 2. sezon çıkış tarihini açıkladı

Netflix, Aşk 101 dizisinin 2. sezon çıkış tarihini açıkladı

Resmi İnstagram hesabından açıklama yapan Netflix, Aşk 101 dizisinin çıkış tarihini duyurdu. Aşk 101 2.sezon ne zaman çıkacak? Aşk 102 çıkacak mı? İşte detaylar...
MSB: Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Cetvel, kalem ve kağıtla göz alıcı çizimler

Cetvel, kalem ve kağıtla göz alıcı çizimler

Geometrik şekiller ile harika ve izlemeye doyum olmayan çizimler ortaya çıkıyor.
FETÖ’ye bir darbe daha: Orhan İnandı yakalandı

FETÖ’ye bir darbe daha: Orhan İnandı yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinden Orhan İnandı’nın yakalandığını açıkladı.
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