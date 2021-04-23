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9 terör sığınağı daha imha edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı belirlenen 9 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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23.04.2021 23:22:57
9 terör sığınağı daha imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında operasyon düzenledi.

Arazi araması yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 9 sığınak tespit etti.

Teröristlerle göz açtırılmıyor

İmha edilen sığınaklardaki aramada çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonun başlatıldığı 5 Şubat'tan bu yana ise gece gündüz arazide kalarak terör örgütü mensuplarının peşine düşen güvenlik güçleri, Munzur, Pülümür, Mercan, Ali Boğazı ve Ahpanos vadilerindeki dağlık ve ormanlık alanlarda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 76 sığınak ve mağarayı imha etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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