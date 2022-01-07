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9 Rus askeri nakliye uçağı Kazakistan’da!

9 Rus askeri nakliye uçağı, asker ve teçhizatla Almatı Havalimanı’na indiRusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamayla 9 Rus askeri nakliye uçağının askerler ve hava kuvvetleriyle birlikte Almatı Havalimanı’na indiğini duyurdu.

2022-01-07 21:53:01
Eşini öldürüp oğlunu eve çağırdı

Eşini öldürüp oğlunu eve çağırdı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oturan Cafer Gülkaya (70), tartıştığı eşi Safiye Gülkaya'yı (69) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra oğlunu eve çağırdı. Eve geldiğinde annesinin cansız bedeniyle karşılaşan Ferhat Gülkaya'nın şikayeti üzerine baba Gülkaya gözaltına alındı.
İran’da Kasım Süleymani’nin heykeli ateşe verildi

İran’da Kasım Süleymani’nin heykeli ateşe verildi

İran’ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde, iki yıl önce Irak'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin heykeli yakıldı.
‘Kazakistan’da yaşananlarla ilgili bilgi kirliliği var’

‘Kazakistan’da yaşananlarla ilgili bilgi kirliliği var’

Kazakistan’da yaşananlarla ilgili bir çok bilgi var. Durum böyle olunca bilgi kirliliği de kendiliğinden oluşuyor. Kazakistanlı Gazeteci Nazgul Kenzhetay yaşananları anlattı.
Kurum: CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyeti yeniden hortladı

Kurum: CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyeti yeniden hortladı

İstanbul’da KONSİAD tarafından düzenlenen “Konya Tanıtım Günleri” programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyetinin yeniden hortladığını belirterek, “Onlar, o karanlık çağın ecdadımız tarafından kapatılmasına tahammül edemiyorlar. İstanbul’un fethini hazmedemeyenler, medeniyetler inşa eden inancımızı, geleneklerimizi hazmedemiyorlar. Neymiş, çocuklarımızın Kur’an öğrenmesi Ortaçağ zihniyetiymiş. Fatih’in torunlarının, dedelerinin izinden gitmesini, millî ve manevi değerlerini öğrenmelerini sindiremediler.” dedi.
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