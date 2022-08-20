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70 yıl öncesinin köle pazarı… Köleyi inceleyip parasını verdikten sonra yeni sahibi oluyor!

Videodaki görüntüler geçtiğimiz yüzyılın ortalarında Suudi Arabistan’da, Mekke’de; Harem-i Şerif’in yakınlarındaki “Köle Pazarı”nda çekildi…

2022-08-20 20:48:43

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Bugün Türkiye'de çoğumuz yabancı olsa da dünyanın büyük bir kısmında yakın zamana kadar kölelik sistemi işlemeye devam ediyordu. Videodaki görüntüler geçtiğimiz yüzyılın ortalarında Suudi Arabistan'da, Mekke'de; Harem-i Şerif'in yakınlarındaki “Köle Pazarı”nda çekildi…

Suudi Arabistan'da kölelik sistemi, 1962 yılında Kral Faysal döneminde kaldırıldı. Ancak, bugün Suudi Arabistan'daki farklı ülkelerden yüz binlerce insanın sömürüsü “kefalet” sistemi adı altında devam ediyor.

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