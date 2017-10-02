70 Afgan uyruklu kaçak yakalandı

02.10.2017 16:55:22

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar sonucunda otogar girişinde bir otobüsü durduran Asayiş ekipleri otobüste arama yaptı. Arama sonucu otobüste çoğunluğu çocuk ve bayan olmak üzere 70 kaçak yakalandı. 70 kişi ifadeleri alındıktan sonra, Artvin Toplum Sağlığı Merkezi'ne gönderilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Kaçak olarak Türkiye'ye girdiği tespit edilen şahıslar daha sonra geceyi geçirmeleri için Borçka Gençlik Spor Salonu'na gönderildi. Borçka Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kaçaklara spor salonunda yataklar kuruldu. Yakalanan kaçaklara Borçka Belediyesi tarafından belediyeye ait Hayır Çarşısı'ndan giyecek ve elbise temin edildi. Kaçakların işlemleri tamamlandıktan sonra ülkelerine iade edileceği öğrenildi.



Kaçakların Güney Afganistan'dan Iran'a, İran'dan da yaya olarak Türkiye'ya dağlık araziden geçtikleri ve 20 gündür yollarda olduklarını ve aç susuz dağlarda yattıkları öğrenildi.



